Polizia locale dell’Unione Ecco il nuovo comandante

La polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha recentemente accolto il nuovo comandante, il dirigente Giovanni Favaretto. Con questa nomina, l’ente rafforza la propria struttura operativa, puntando a garantire servizi più efficaci alla cittadinanza. La sua presenza rappresenta un passo importante per la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico nel territorio, mantenendo un approccio professionale e vicino alle esigenze della comunità.

La polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina ha un nuovo comandante. Ieri infatti ha ufficialmente dato il via al suo incarico il dirigente Giovanni Favaretto. Per l'occasione il sindaco di Faenza e presidente dell'Unione, Massimo Isola, accompagnato dall'assessore del Comune di Faenza con delega al Personale e alla Sicurezza Massimo Bosi, ha fatto visita al comando in via Baliatico per dare il benvenuto al nuovo ufficiale e avviare i primi confronti operativi. Giovanni Favaretto, 51 anni, originario del comune veneziano di Mirano, approda alla guida del corpo dopo essere risultato vincitore del concorso indetto dall'Unione.

Si è insediato il nuovo Comandante della Polizia Locale di Faenza - Nella giornata odierna, venerdì 2 gennaio, il nuovo dirigente e Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, Giovanni Favaretto, ha iniziato ufficialmente il suo incarico ... ravennawebtv.it

