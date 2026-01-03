Polizia locale dell’Unione Ecco il nuovo comandante

Da ilrestodelcarlino.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha recentemente accolto il nuovo comandante, il dirigente Giovanni Favaretto. Con questa nomina, l’ente rafforza la propria struttura operativa, puntando a garantire servizi più efficaci alla cittadinanza. La sua presenza rappresenta un passo importante per la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico nel territorio, mantenendo un approccio professionale e vicino alle esigenze della comunità.

La polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha un nuovo comandante. Ieri infatti ha ufficialmente dato il via al suo incarico il dirigente Giovanni Favaretto. Per l’occasione il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione, Massimo Isola, accompagnato dall’assessore del Comune di Faenza con delega al Personale e alla Sicurezza Massimo Bosi, ha fatto visita al comando in via Baliatico per dare il benvenuto al nuovo ufficiale e avviare i primi confronti operativi. Giovanni Favaretto, 51 anni, originario del comune veneziano di Mirano, approda alla guida del corpo dopo essere risultato vincitore del concorso indetto dall’Unione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

polizia locale dell8217unione ecco il nuovo comandante

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale dell’Unione. Ecco il nuovo comandante

Leggi anche: Ecco il nuovo comandante. Polizia locale di prossimità: scelto Giuseppe Falcone

Leggi anche: Monticelli, da Cremona il nuovo comandante della polizia locale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

polizia locale dell8217unione nuovoPolizia locale dell’Unione. Ecco il nuovo comandante - Il sindaco di Faenza lo ha incontrato per delineare i temi strategici della città. ilrestodelcarlino.it

polizia locale dell8217unione nuovoSi è insediato il nuovo Comandante della Polizia Locale di Faenza - Nella giornata odierna, venerdì 2 gennaio, il nuovo dirigente e Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, Giovanni Favaretto, ha iniziato ufficialmente il suo incarico ... ravennawebtv.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.