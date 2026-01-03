Politica inchieste e diffamazione | la ' guerra' dei Di Paolo contro l' ex consigliere regio

L'articolo analizza la complessa vicenda politica coinvolgendo i Di Paolo e l'ex consigliere regionale Enrico Cavallari. Dopo le elezioni del febbraio 2023, Cavallari non viene eletto al Consiglio regionale e perde anche la vicepresidenza dell'Ostiamare. La vicenda si sviluppa tra inchieste, polemiche e accuse di diffamazione, evidenziando le tensioni e le dinamiche interne nel panorama politico locale.

AGI - Quando a febbraio del 2023 Enrico Cavallari - candidato alla Regione Lazio per Forza Italia -, non viene eletto al Consiglio perde, di fatto, anche la vicepresidenza dell'Ostiamare. Da lì in poi inizia a cambiare il quadro politico e, insieme a questo, anche il rapporto tra il politico di lungo corso - era stato assessore comunale a Roma nella giunta Alemanno ed è stato eletto alla Regione, anno 2018, nelle liste della Lega di Matteo Salvini -, e Roberto Di Paolo, all'epoca presidente della squadra di calcio di Ostia e papà di Alessandro, oggi indagato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dai pm Mario Dovinola e Vincenzo Palumbo nel fascicolo sui mutui facili di 'Banca Progetto', i finanziamenti al Cinema e le squadre di calcio, tra cui Triestina e Ternana. 🔗 Leggi su Agi.it

