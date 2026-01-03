Plastica nel mio piatto La richiesta di 10mila euro e l’arresto degli estorsori

Una recente operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di estorsori e al pagamento di una richiesta di 10.000 euro, evidenziando l’importanza di un impegno costante sul territorio. Questa vicenda dimostra come il lavoro di vicinanza tra polizia e comunità sia fondamentale per contrastare efficacemente le attività illecite e garantire sicurezza alle zone coinvolte.

È la storia di un'indagine-lampo che certifica una volta di più quanto sia importante per le forze dell'ordine stabilire connessioni con il territorio e diventare un riferimento per cittadini e commercianti delle zone che pattugliano quotidianamente. Un ristoratore cinese di via Farini, vittima di estorsione da parte di alcuni connazionali, ha deciso di raccontare tutto a un agente della polizia locale che ha conosciuto negli anni scorsi, consentendo così ai ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli di organizzare un incontro-trappola e bloccare in flagranza due dei presunti ricattatori. Il prologo della vicenda va in scena nella tarda serata del 27 dicembre, quando alcuni avventori si presentano nel locale e ordinano da mangiare: poco dopo aver ricevuto la pietanza ordinata, uno di loro chiama il cameriere e lamenta di aver trovato un pezzo di plastica nella zuppa; le telecamere dimostreranno che è stato lui a metterlo di proposito.

