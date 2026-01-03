Più di metà dei nuovi lavoratori dipendenti sono extracomunitari
Dal 2018 al 2024, il numero di lavoratori dipendenti in Friuli Venezia Giulia è aumentato di circa 34.000 unità, passando da 347.000 a 381.000. È significativo notare come oltre la metà di questi nuovi occupati siano cittadini extracomunitari, evidenziando una crescente diversificazione nel mercato del lavoro regionale. Questa tendenza riflette i cambiamenti demografici e le dinamiche di inserimento nel contesto economico locale.
Se dal 2018 al 2024 il numero di occupati dipendenti in Friuli Venezia Giulia è passato da 347mila a 381mila (precisamente si tratta di 33.898 posti in più), il merito è anche dei 19.907 immigrati extracomunitari che si sono aggiunti al primo gruppo di 34.364, aumentandolo del 57,9 per cento. È. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: A Milano aumentano i processi per reati di genere (ma sono più brevi): 89% dei condannati sono uomini, più della metà italiani
Leggi anche: Nel Sud i salari sono un’emergenza nell’emergenza: quasi la metà dei lavoratori sotto i 15mila euro
?4K?2025 Action Movie: Masked SWAT Went In as Janitors, Took Down an Entire Drug Cartel from Inside
"Servono spazi per abitazioni a costo calmierato e capannoni per le attività" dice il presidente Cantisani. "In Alto Adige mancano fino a 70mila nuovi lavoratori per i prossimi 15 anni; carenze in tutti i settori artigiani". - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.