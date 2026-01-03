Più di metà dei nuovi lavoratori dipendenti sono extracomunitari

Da udinetoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2018 al 2024, il numero di lavoratori dipendenti in Friuli Venezia Giulia è aumentato di circa 34.000 unità, passando da 347.000 a 381.000. È significativo notare come oltre la metà di questi nuovi occupati siano cittadini extracomunitari, evidenziando una crescente diversificazione nel mercato del lavoro regionale. Questa tendenza riflette i cambiamenti demografici e le dinamiche di inserimento nel contesto economico locale.

Se dal 2018 al 2024 il numero di occupati dipendenti in Friuli Venezia Giulia è passato da 347mila a 381mila (precisamente si tratta di 33.898 posti in più), il merito è anche dei 19.907 immigrati extracomunitari che si sono aggiunti al primo gruppo di 34.364, aumentandolo del 57,9 per cento. È. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: A Milano aumentano i processi per reati di genere (ma sono più brevi): 89% dei condannati sono uomini, più della metà italiani

Leggi anche: Nel Sud i salari sono un’emergenza nell’emergenza: quasi la metà dei lavoratori sotto i 15mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

?4K?2025 Action Movie: Masked SWAT Went In as Janitors, Took Down an Entire Drug Cartel from Inside

Video ?4K?2025 Action Movie: Masked SWAT Went In as Janitors, Took Down an Entire Drug Cartel from Inside

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.