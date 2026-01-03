Più di metà dei nuovi lavoratori dipendenti sono extracomunitari

Dal 2018 al 2024, il numero di lavoratori dipendenti in Friuli Venezia Giulia è aumentato di circa 34.000 unità, passando da 347.000 a 381.000. È significativo notare come oltre la metà di questi nuovi occupati siano cittadini extracomunitari, evidenziando una crescente diversificazione nel mercato del lavoro regionale. Questa tendenza riflette i cambiamenti demografici e le dinamiche di inserimento nel contesto economico locale.

