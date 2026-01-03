Più di metà dei nuovi lavoratori dipendenti sono extracomunitari

Dal 2018 al 2024, il numero di lavoratori dipendenti in Friuli Venezia Giulia è cresciuto da 347.000 a 381.000, con circa 33.000 nuovi inserimenti. In questa crescita, più della metà dei nuovi occupati sono extracomunitari, riflettendo un cambiamento significativo nel profilo della forza lavoro regionale. Questi dati evidenziano l’importanza delle dinamiche migratorie nel mercato del lavoro locale e le sfide legate all’integrazione e alla gestione delle risorse umane.

Se dal 2018 al 2024 il numero di occupati dipendenti in Friuli Venezia Giulia è passato da 347mila a 381mila (precisamente si tratta di 33.898 posti in più), il merito è anche dei 19.907 immigrati extracomunitari che si sono aggiunti al primo gruppo di 34.364, aumentandolo del 57,9 per cento. È. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Più di metà dei nuovi lavoratori dipendenti sono extracomunitari Leggi anche: Più di metà dei nuovi lavoratori dipendenti sono extracomunitari Leggi anche: A Milano aumentano i processi per reati di genere (ma sono più brevi): 89% dei condannati sono uomini, più della metà italiani Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ?4K?2025 Action Movie: Masked SWAT Went In as Janitors, Took Down an Entire Drug Cartel from Inside "Servono spazi per abitazioni a costo calmierato e capannoni per le attività" dice il presidente Cantisani. "In Alto Adige mancano fino a 70mila nuovi lavoratori per i prossimi 15 anni; carenze in tutti i settori artigiani". - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.