Pisacane ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari

Nella notte di Napoli, la famiglia Pisacane è stata coinvolta in un episodio di sparatoria. Il fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, è rimasto ferito a colpi di pistola. L’evento ha generato preoccupazione e richieste di chiarimenti sulla vicenda, che si svolge in un contesto di tensione e incertezza. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Napoli, 3 gennaio 2026 – Sangue e paura per la famiglia Pisacane nella notte di Napoli. C’è un ferito, a colpi di pistola, ed è il fratello dell' allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. Gli aggressori, non contenti, avrebbero anche picchiato il padre. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 di questa notte vico Tre Re a Toledo, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Montecalvario e della Squadra Mobile della Questura partenopea. Secondo quanto si apprende, il fratello 28enne è stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini perché colpito da due proiettili alla gamba destra: non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisacane, ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari Leggi anche: Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre Leggi anche: Violenza a Napoli, fratello allenatore del Cagliari raggiunto da colpi di pistola e padre picchiato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Reagisce alla rapina, ristoratore ferito a colpi di pistola in centro a Napoli. Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre - Aggrediti ai Quartieri Spagnoli il fratello e il padre di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari; il 28enne ferito alla gamba con due colpi di pistola ... fanpage.it

Napoli, il fratello di Pisacane ferito a colpi di pistola - Il 28enne è stato ferito a colpi di pistola, il padre aggredito senza gravi conseguenze. calciocasteddu.it

Napoli, fratello allenatore del Cagliari ferito a colpi di pistola ai Quartieri. Picchiato il padre - Ferito ai Quartieri spagnoli nella notte il fratello ventottenne dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. napoli.repubblica.it

