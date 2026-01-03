Il primo weekend del 2026 porta condizioni meteorologiche avverse in Italia, con pioggia diffusa e un peggioramento del tempo tra sabato 3 e domenica 4 gennaio. Le regioni centrali, tra Lazio, Umbria, Campania e Marche, saranno maggiormente interessate, mentre in alcune zone si prevede anche neve in pianura. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per organizzare al meglio le proprie attività durante il fine settimana.

(Adnkronos) – Il primo weekend del 2026 è all'insegna del maltempo in Italia. Il quadro meteo, tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, è destinato a peggiorare con la pioggia a dominare progressivamente la scena soprattutto al Centro: ombrelli aperti dal Lazio all'Umbria, dalla Campania alle Marche a causa dello 'scontro' tra aria umida proveniente .

Pioggia nel primo weekend 2026, meteo Epifania con neve in pianura - La prossima settimana crollo delle temperatura e neve al Nord Il primo weekend del 2026 è all'insegna del maltempo in Italia.