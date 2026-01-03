Piero Pelù si separa dalla moglie dopo 7 anni di matrimonio

Piero Pelù e Gianna Fratta hanno deciso di separarsi dopo sette anni di matrimonio. La coppia, unita dal 2016 e sposata dal 2019, ha scelto di mettere fine al loro rapporto. La notizia, riportata da Il Difforme, conferma la fine di questa unione durata diversi anni, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della separazione.

E' finita tra Piero Pelù e Gianna Fratta dopo 7 anni di matrimonio. Il cantante e la direttrice d'orchestra si erano innamorati nel 2016 e si erano poi sposati nel 2019. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

