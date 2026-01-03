Piero Pelù e la moglie si separano senza nessuna interferenza esterna L’annuncio sui social e il messaggio di pace

Piero Pelù ha annunciato tramite una storia su Instagram la separazione dalla moglie Gianna Fratta, direttrice d’orchestra sposata nel 2019. La coppia ha precisato che la separazione avviene senza interferenze esterne, mantenendo rispetto e discrezione. La comunicazione è stata fatta sui social, evidenziando un percorso di confronto sereno e pacifico tra i due.

Piero Pelù ha affidato a una storia Instagram la notizia della rottura con Gianna Fratta, direttrice d’orchestra sposata nel 2019. Il leader dei Litfiba ha voluto bruciare sul tempo il gossip, rendendo pubblica la fine del matrimonio con Gianna Fratta attraverso un messaggio pacato ma deciso. «La storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita», ha scritto sul suo profilo social, precisando che la decisione di comunicarlo nasce proprio dal rifiuto verso «il gossip e le voci di corridoio». Il musicista fiorentino, mai troppo incline a condividere dettagli della sua vita privata, stavolta ha scelto la trasparenza per evitare speculazioni e interpretazioni distorte. 🔗 Leggi su Open.online

