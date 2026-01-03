Piero Pelù e la foggiana Gianna Fratta non stanno più insieme | Storia legalmente finita

Piero Pelù e Gianna Fratta hanno ufficialmente concluso la loro relazione. L'artista dei Litfiba ha comunicato sui social che il loro matrimonio si è definitivamente chiuso, confermando la fine della storia con la direttrice d'orchestra originaria di Foggia. La notizia conferma la separazione legale tra i due, segnando un nuovo capitolo nelle rispettive vite.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.