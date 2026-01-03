Piero Pelù e la foggiana Gianna Fratta non stanno più insieme | Storia legalmente finita

Piero Pelù e Gianna Fratta hanno ufficialmente concluso la loro relazione. L'artista dei Litfiba ha comunicato sui social che il loro matrimonio si è definitivamente chiuso, confermando la fine della storia con la direttrice d'orchestra originaria di Foggia. La notizia conferma la separazione legale tra i due, segnando un nuovo capitolo nelle rispettive vite.

Con una storia pubblicata sui canali social il numero uno dei Litfiba ufficializza il divorzio da Gianna Fratta, direttrice d'orchestra originaria della provincia di Foggia. Erano convolati a notte nel settembre 2019.Sebbene Piero Pelù ne abbia parlato soltanto oggi, la notizia era risaputa da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

