Piero Pelù e Gianna Fratta si sono lasciati | Definitivamente legalmente finita

Piero Pelù e Gianna Fratta hanno ufficialmente concluso la loro relazione dopo quasi dieci anni. L’artista ha comunicato la separazione tramite il suo profilo Instagram, confermando che la storia si è conclusa in modo definitivo e legale. La coppia, sposata nel 2019, si separa lasciando alle spalle un percorso condiviso, senza ulteriori commenti pubblici.

Piero Pelù e Gianna Fratta si sono separati dopo quasi dieci anni insieme. Il rocker ha scelto il suo profilo Instagram per dare l’annuncio della rottura con la moglie, sposata nel 2019. Poche frasi asciutte e che riflettono perfettamente il carattere pubblico del cantante, poco incline a frasi lacrimose o mielismi. Parole, le sue, che lasciano trasparire, come sempre, la stima per la persona che così a lungo gli è stata accanto, ma che segnano anche la fine senza passi indietro di una storia importante. Piero Pelù e Gianna Fratta si sono lasciati: l’annuncio su Instagram. “Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali (spero nessuno in realtà). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Piero Pelù e Gianna Fratta si sono lasciati: “Definitivamente, legalmente finita” Leggi anche: Piero Pelù e Gianna Fratta si separano: “La nostra storia è finita, ma con massimo rispetto reciproco” Leggi anche: Gianna Fratta: “Sono donna, chiamatemi Maestra. Venezi? Curriculum sottodimensionato” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Piero Pelù e Gianna Fratta si separano: “La nostra storia è finita, ma con massimo rispetto reciproco” - Piero Pelù annuncia su Instagram la separazione da Gianna Fratta dopo sette anni di matrimonio. fanpage.it

