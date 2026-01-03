Piero Pelù e Gianna Fratta si separano | La nostra storia è finita ma con massimo rispetto reciproco

Piero Pelù e Gianna Fratta annunciano la fine del loro matrimonio dopo sette anni. Con un messaggio su Instagram, il rocker ha confermato la separazione, sottolineando che la loro storia si conclude nel rispetto reciproco e con approvazione legale. La notizia riflette un distacco consensuale, mantenendo un rapporto civile e rispettoso tra i due.

Gianna Fratta, Greta, Zoe, Linda: moglie e figli Piero Pelù/ “Noi una famiglia di spostati” - Il cantante: "Siamo una famiglia di spostati" Gianna Fratta, ecco chi è la moglie di Piero Pelù: il ... ilsussidiario.net

Gianna Fratta, moglie Piero Pelù/ Direttrice d’orchestra tenace: “Mi ami? Sposami” - Gianna Fratta è la moglie del grande cantautore Piero Pelù, il loro amore dura da anni e a legarli è stata anche la musica. ilsussidiario.net

Citazione speciale per il capolavoro di Piero della Francesca - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.