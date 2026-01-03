Piero Pelù e Gianna Fratta si separano | La nostra storia è finita ma con massimo rispetto reciproco
Piero Pelù e Gianna Fratta annunciano la fine del loro matrimonio dopo sette anni. Con un messaggio su Instagram, il rocker ha confermato la separazione, sottolineando che la loro storia si conclude nel rispetto reciproco e con approvazione legale. La notizia riflette un distacco consensuale, mantenendo un rapporto civile e rispettoso tra i due.
Piero Pelù annuncia su Instagram la separazione da Gianna Fratta dopo sette anni di matrimonio. Il rocker: "La nostra storia è finita definitivamente, legalmente e rispettosamente. Nessuna interferenza esterna". 🔗 Leggi su Fanpage.it
