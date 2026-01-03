Piero Pelù e Gianna Fratta si separano Il rocker sui social | Anni molto belli insieme ci siamo lasciati con rispetto

Piero Pelù e Gianna Fratta hanno annunciato la loro separazione attraverso i propri canali social. Il cantante ha riferito che gli anni passati insieme sono stati molto belli e che la loro separazione è avvenuta nel rispetto reciproco. La notizia, resa nota oggi, segna la fine di un percorso condiviso, mantenendo un atteggiamento rispettoso e discreto.

Firenze, 3 gennaio 2026 –  Piero Pelù e Gianna Fratta si sono separati: è lo stesso cantante a darne notizia attraverso i suoi canali social ufficiali. La coppia si era sposata nel settembre 2019.  L’annuncio sui social. Nonostante il rocker e la direttrice d’orchestra siano sempre stati lontani dai riflettori e dal gossip, Pelù ha ritenuto necessario spiegare la situazione per evitare che circolassero illazioni e ‘voci di corridoio’. "Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali (spero nessuno in realtà) – esordisce Pelù con una storia su Facebook e Instagram – Scrivo queste poche righe perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me. 🔗 Leggi su Lanazione.it

