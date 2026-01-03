Piero Pelù divorzia da Gianna Fratta dopo 7 anni | La nostra storia è legalmente finita

Piero Pelù annuncia ufficialmente il divorzio da Gianna Fratta dopo sette anni di matrimonio. In un comunicato, il rocker fiorentino conferma la conclusione della loro storia, mettendo fine alle speculazioni sui motivi dell’addio. La notizia segna la fine di un percorso condiviso, mantenendo un tono rispettoso e sobrio, senza entrare nel dettaglio di questioni private o sensazionalismi.

Piero Pelù divorzia dopo 7 anni di matrimonio: il comunicato ufficiale del rocker fiorentino mette fine alle voci di corridoio sui presunti motivi dell’addio. Piero Pelù ha scelto Instagram per annunciare la fine del suo matrimonio con Gianna Fratta, con un messaggio diretto, pacato e senza drammi. Il frontman dei Litfiba ha condiviso nelle sue storie ufficiali una riflessione sulla conclusione di una relazione di anni, chiedendo rispetto per la loro vita privata e mettendo un punto fermo alla vicenda personale che ha segnato una fase importante della sua vita affettiva. piero pelù divorzia da Gianna Fratta (foto Facebook Ufficiale) cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

