Piero Pelù annuncia il divorzio | Con Gianna anni bellissimi ora strade separate
Piero Pelù ha comunicato ufficialmente la separazione da Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista originaria di Erba, ma residente a Foggia. L’artista ha espresso gratitudine per gli anni trascorsi insieme e ha confermato che le loro strade ora si dividono. La notizia segna un momento di cambiamento nella vita personale di Pelù, senza ulteriori dettagli pubblicati sulla situazione.
Piero Pelù ha annunciato pubblicamente la fine del matrimonio con Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista originaria di Erba, ma foggiana di adozione. L’annuncio è arrivato attraverso una storia pubblicata sui canali social del rocker fiorentino, cofondatore dei Litfiba, con un messaggio diretto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Pelu? (@pieropelufficiale) “Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali, spero nessuno in realtà”, ha esordito Pelù. “Scrivo queste poche righe perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
