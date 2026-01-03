Piero Pelù annuncia il divorzio | Con Gianna anni bellissimi ora strade separate

Piero Pelù ha comunicato ufficialmente la separazione da Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista originaria di Erba, ma residente a Foggia. L’artista ha espresso gratitudine per gli anni trascorsi insieme e ha confermato che le loro strade ora si dividono. La notizia segna un momento di cambiamento nella vita personale di Pelù, senza ulteriori dettagli pubblicati sulla situazione.

