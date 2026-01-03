Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin nuova casa | dove si trasferiscono e quanto costa

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno annunciato il trasferimento nella nuova residenza di Portofino, sostituendo la precedente abitazione sulla Riviera. La scelta di questa località rappresenta un passo importante per la coppia, che si trasferisce in una delle zone più esclusive e ricercate della Liguria. Il cambio di casa riflette la volontà di vivere in un contesto di charme e tranquillità, mantenendo uno stile di vita raffinato e discreto.

È tempo di traslochi per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Dopo anni trascorsi in una delle dimore più iconiche della Riviera, la coppia ha chiuso definitivamente la porta del Castello Paraggi per aprirne un'altra, altrettanto prestigiosa, nel cuore di Portofino. Insieme ai figli Lorenzo e Sofia, la famiglia ha scelto di iniziare un nuovo capitolo della propria vita lontano dalla storica residenza, ma sempre immersa nella bellezza della Liguria. Il Castello Paraggi, affacciato sul mare e simbolo di un'eleganza senza tempo, è stato per lungo tempo il buen retiro della famiglia. Una casa riservata, protetta dalla vegetazione e dal silenzio della baia, che negli anni ha rappresentato un equilibrio perfetto tra privacy e panorama.

