Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono pronti a trasferirsi. Dopo settimane di attesa, si avvicina un importante cambiamento per la coppia, segnato da un trasloco che rappresenta un nuovo capitolo della loro vita. La notizia, molto commentata, conferma i recenti sviluppi nella vita privata dei due protagonisti del panorama italiano.

– È tempo di traslochi per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. La coppia, insieme ai figli Lorenzo e Sofia, ha lasciato definitivamente il Castello Par’aggi, dove ha vissuto per diversi anni, per trasferirsi nella nuova abitazione a Portofino. Un passaggio importante, che segna la fine di una fase e l’inizio di una nuova quotidianità in una delle località più esclusive e suggestive della Liguria, lontano dai riflettori ma immerso in uno scenario naturale di rara bellezza. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, la notizia bomba: finalmente il momento tanto atteso!

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin fermati in strada: la foto

Leggi anche: This is me, Pier Silvio Berlusconi festeggia e ringrazia Silvia Toffanin

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pier Silvio Berlusconi a Portofino: il trasloco con la famiglia a Villa San Sebastiano; Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si trasferiscono a villa San Sebastiano: la nuova casa a Portofino da 1300 m² e 9 camere da...; Via da villa Bonomi Bolchini, fine di un’era per i Berlusconi; Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si trasferiscono a Portofino in una nuova villa.

Pier Silvio Berlusconi cambia casa a Portofino: trasloco con la famiglia a Villa San Sebastiano con vista mozzafiato sul golfo del Tigullio - La nuova villa è stata acquistata da Luca Bassani Antivari, fondatore di Wally Yacht, erede della famiglia che ha creato il marchio B- vanityfair.it