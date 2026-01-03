Piccoli la riprova del ’9’ Occasione per rilanciarsi

Le opportunità genuine si presentano inaspettate e richiedono prontezza. Sono rare e preziose, e spesso rappresentano un momento di rilancio personale o professionale. Riconoscere il momento giusto e agire con chiarezza e determinazione può fare la differenza. In un contesto in continua evoluzione, saper cogliere queste occasioni diventa essenziale per progredire e rinnovarsi.

Le occasioni vere non bussano due volte. Arrivano all’improvviso, spesso quando meno te le aspetti, e chiedono una sola cosa: essere afferrate. Per Roberto Piccoli l’attimo giusto dovrebbe arrivare nella sfida di domani contro la Cremonese, crocevia delicato di una stagione fin qui travagliata, sia a livello personale che di squadra. Dubbi non sembrano essercene granché. Moise Kean sarà a disposizione da oggi e avrà solo la rifinitura del pomeriggio per entrare in clima partita. Ma insomma, al di là di una questione fisica, Vanoli dovrà tener conto anche dei già labili equilibri del gruppo. Che in più di un’occasione ha mostrato crepe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Piccoli, la riprova del ’9’. Occasione per rilanciarsi Leggi anche: Hojlund ritrova l’Atalanta: occasione per rilanciarsi al Maradona Leggi anche: Federico Chiesa nel mirino del Napoli? Ipotesi prestito a gennaio per rilanciarsi in vista del possibile Mondiale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Buio. Buio. Buio. Dopo la vittoria con l'Udinese questa doveva essere la riprova, la Fiorentina gioca a sprazzi ma non incide. E dietro arriva l'immancabile frittata. Kean è veramente indisponente, continua a non passarla, Piccoli poteva fare almeno un gol. Io in - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.