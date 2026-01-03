Piazza devastata a Capodanno | Indegno di un Paese civile È caccia ai respondabili FOTO

Durante la notte di Capodanno, una piazza della città è stata oggetto di vandalismi e danneggiamenti, con vetrine infrante, cestini rovesciati e piccoli incendi. L’evento ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle autorità per individuare i responsabili. È importante mantenere il rispetto e la cura degli spazi pubblici, affinché gli eventi di festa non si traducano in danni e degrado.

Capodanno in piazza Duomo? Salvini: nessun evento, che rammarico. Sala: evidentemente non passa da lì da un po’... - Milano, 25 novembre 2025 – Botta e risposta a distanza tra il vice premier Matteo Salvini e il sindaco di Milano, Beppe Sala. ilgiorno.it

Capodanno, festa in piazza del Comune con Nada - Arezzo, 15 novembre 2025 – E’ Piazza del Comune sarà la location designata per la festa di fine anno aretina, un party gratuito che si fonde con la Città di Natale e le sue attrazioni. lanazione.it

Profumeria storica devastata dai ladri in zona Marconi Nella notte tra Natale e Santo Stefano, una storica profumeria in Piazzale della Radio 25 è stata vittima di un violento furto. I ladri hanno frantumato la vetrina del negozio, lasciandolo con gli espositori r - facebook.com facebook

