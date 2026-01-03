Piazza Affari sfonda quota 45mila anche l’oro cresce ancora
A inizio 2026, Piazza Affari raggiunge un nuovo massimo, superando i 45 mila punti, segnando un passo importante per i mercati finanziari italiani. Contestualmente, l’oro continua la sua crescita, confermando l’interesse degli investitori verso asset considerati rifugio sicuro. Questo andamento suggerisce un contesto di particolare attenzione alle dinamiche economiche e finanziarie in evoluzione, con possibili implicazioni per gli investimenti e le strategie di mercato.
Il 2026 si è aperto all’insegna di un nuovo record per Piazza Affari. E per l’oro, che non ha smesso di brillare. Dopo l’exploit del 2025, con un rialzo del 31,5%, l’indice Ftse Mib ha sfondato quota 45mila, segnando i nuovi massimi dal 2000, e chiudendo la seduta in rialzo dello 0,96% a 45.374 punti. Il mercato non tirava così dal 7 dicembre di 25 anni fa. Il massimo di sempre fu toccato il 6 marzo 2000, 50.100 punti, poco prima dello scoppio della bolla delle dot.com: le società legate a Internet. Non siamo ancora a quei livelli, ma se il copione dovesse ripetersi, grazie al boom dell’intelligenza artificiale, dovrebbe avere un diverso finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
