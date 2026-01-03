Piano Freddo emergenza povertà Il 65% degli accolti è all’esordio

Il Piano Freddo di Milano, attivo dal 17 novembre nell’ambito di Milano Aiuta Inverno, mira a offrire supporto alle persone senza dimora durante la stagione fredda. Attualmente, circa 450 individui sono stati accolti nelle strutture del progetto, con il 65% di essi per la prima volta. Questo intervento rappresenta un'importante risposta emergenziale alle esigenze di chi vive in condizioni di povertà e vulnerabilità.

Sono circa 450 le persone senza dimora inviate nelle strutture del Piano freddo del Comune, attivo dal 17 novembre scorso nell’ambito di Milano Aiuta Inverno. Si tratta per l’85% di uomini e nel 65% dei casi sono persone non conosciute, che quindi accedono alle strutture emergenziali per la prima volta. Nove i centri attivi: via Saponaro (70 posti), l’ex mercato coperto di Giambellino in largo Balestra (fino a 50 posti), l’ex scuola Manara di via Fratelli Zoia (25 posti) attrezzata anche per l’accoglienza degli animali di affezione, l’ex campo base di M4 in via Cavriana (68 posti), lo spazio di via Sammartini 106 (25 posti), lo spazio all’interno dell’Opera Cardinal Ferrari di via Boeri (20 posti per sole donne), il centro di via Marsala (25 posti), quello di via Jommelli (10 posti) e Casa Alba in via Balsamo Crivelli (20 posti per sole donne). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

