Pestaggio razzista fuori al distributore arresti domiciliari per uno del branco
Gennaro Civiterano, 18 anni di Castel Volturno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in seguito a un episodio di pestaggio razzista avvenuto davanti a un distributore di benzina. L’aggressione, condotta in concorso con Giuseppe d’Angelo e tre minorenni, ha portato alle misure restrittive. D’Angelo è attualmente in libertà dopo aver presentato ricorso al Riesame. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Arresti domiciliari per Gennaro Civiterano, 18enne di Castel Volturno, finito in manette per un'aggressione compiuta in concorso Giuseppe d'Angelo, 30enne di Castel Volturno(attualmente libero dopo il ricorso al Riesame) e 3 minorenni (per i quali si procede separatamente presso il Tribunale dei.
Pestaggio razzista fuori al distributore, arresti domiciliari per uno del branco - Avviate le indagini, è esitato il provvedimento cautelare del gip Angela Mennella del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il ‘branco’ con l'accusa di lesioni, rapina con l'aggravante dell'uso di ... casertanews.it
