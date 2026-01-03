Pestaggio razzista fuori al distributore arresti domiciliari per uno del branco

Gennaro Civiterano, 18 anni di Castel Volturno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in seguito a un episodio di pestaggio razzista avvenuto davanti a un distributore di benzina. L’aggressione, condotta in concorso con Giuseppe d’Angelo e tre minorenni, ha portato alle misure restrittive. D’Angelo è attualmente in libertà dopo aver presentato ricorso al Riesame. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

