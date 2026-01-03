Perugia ancora una serata difficile in via Pozzo Campana

Da perugiatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, ancora una serata complicata in via Pozzo Campana. I residenti segnalano problemi legati alla movida notturna, in particolare tra il 2 e il 3 gennaio 2026. La situazione riflette le difficoltà nel mantenere un equilibrio tra divertimento e rispetto della quiete pubblica. La problematica emerge con continuità, richiedendo attenzione e interventi concreti da parte delle autorità.

Nuova serata difficile in via Pozzo Campana, nuova denuncia dei residenti. La nottata tra il 2 e il 3 gennaio 2026 è stata ancora una volta complicata dalla movida molesta da parte di un gruppo di giovanissimi. Solite urla, soliti schiamazzi, solito degrado, soliti atti vandalici, denunciano i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia ancora una serata difficile in via pozzo campana

© Perugiatoday.it - Perugia, ancora una serata difficile in via Pozzo Campana

Leggi anche: Perugia, nottata difficile in via Pozzo Campana: caos, ambulanze e carabinieri

Leggi anche: Perugia, altra nottata difficile in via Pozzo Campana: urla e auto danneggiate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

perugia serata difficile viaPerugia, altra nottata difficile in via Pozzo Campana: urla e auto danneggiate - I residenti raccontano ancora una volta di una movida particolarmente molesta da parte di gruppi di giovanissimi. perugiatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.