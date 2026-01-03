Perugia ancora una serata difficile in via Pozzo Campana
Perugia, ancora una serata complicata in via Pozzo Campana. I residenti segnalano problemi legati alla movida notturna, in particolare tra il 2 e il 3 gennaio 2026. La situazione riflette le difficoltà nel mantenere un equilibrio tra divertimento e rispetto della quiete pubblica. La problematica emerge con continuità, richiedendo attenzione e interventi concreti da parte delle autorità.
Nuova serata difficile in via Pozzo Campana, nuova denuncia dei residenti. La nottata tra il 2 e il 3 gennaio 2026 è stata ancora una volta complicata dalla movida molesta da parte di un gruppo di giovanissimi. Solite urla, soliti schiamazzi, solito degrado, soliti atti vandalici, denunciano i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Perugia, nottata difficile in via Pozzo Campana: caos, ambulanze e carabinieri
Leggi anche: Perugia, altra nottata difficile in via Pozzo Campana: urla e auto danneggiate
Perugia, altra nottata difficile in via Pozzo Campana: urla e auto danneggiate - I residenti raccontano ancora una volta di una movida particolarmente molesta da parte di gruppi di giovanissimi. perugiatoday.it
C'è stata una lite in famiglia nella serata di venerdì a Farneto, quartiere alla periferia di Perugia, nei pressi di Colombella. Futili motivi alla base dello scontro fra un padre e una figlia, già segnalata alle autorità per presunti problemi psichici e nota alle forze dell - facebook.com facebook
A #Perugia, nella serata di domenica, intorno alle 18.45, una violenta rissa è scoppiata in un’area di servizio a Sant’Andrea delle Fratte, vicino all’ospedale Santa Maria della Misericordia, coinvolgendo numerose persone in un bar annesso x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.