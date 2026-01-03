Perugia ancora una serata difficile in via Pozzo Campana

Perugia, ancora una serata complicata in via Pozzo Campana. I residenti segnalano problemi legati alla movida notturna, in particolare tra il 2 e il 3 gennaio 2026. La situazione riflette le difficoltà nel mantenere un equilibrio tra divertimento e rispetto della quiete pubblica. La problematica emerge con continuità, richiedendo attenzione e interventi concreti da parte delle autorità.

Nuova serata difficile in via Pozzo Campana, nuova denuncia dei residenti. La nottata tra il 2 e il 3 gennaio 2026 è stata ancora una volta complicata dalla movida molesta da parte di un gruppo di giovanissimi. Solite urla, soliti schiamazzi, solito degrado, soliti atti vandalici, denunciano i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, ancora una serata difficile in via Pozzo Campana Leggi anche: Perugia, nottata difficile in via Pozzo Campana: caos, ambulanze e carabinieri Leggi anche: Perugia, altra nottata difficile in via Pozzo Campana: urla e auto danneggiate Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perugia, altra nottata difficile in via Pozzo Campana: urla e auto danneggiate - I residenti raccontano ancora una volta di una movida particolarmente molesta da parte di gruppi di giovanissimi. perugiatoday.it

C'è stata una lite in famiglia nella serata di venerdì a Farneto, quartiere alla periferia di Perugia, nei pressi di Colombella. Futili motivi alla base dello scontro fra un padre e una figlia, già segnalata alle autorità per presunti problemi psichici e nota alle forze dell - facebook.com facebook

A #Perugia, nella serata di domenica, intorno alle 18.45, una violenta rissa è scoppiata in un’area di servizio a Sant’Andrea delle Fratte, vicino all’ospedale Santa Maria della Misericordia, coinvolgendo numerose persone in un bar annesso x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.