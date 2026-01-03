Periodo di prova ATA | cosa succede in caso di lunga assenza per malattia

Il periodo di prova per il personale ATA assunto a tempo indeterminato permette di valutare le competenze e l’idoneità al ruolo. In caso di lunga assenza per malattia durante questa fase, vengono applicate specifiche normative che regolano la sospensione o proroga del periodo di prova. È importante conoscere le disposizioni vigenti per garantire la corretta gestione delle assenze e il rispetto delle procedure previste.

Il personale ATA assunto a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova la cui durata varia in base all’area di inquadramento. La disciplina è contenuta nell’articolo 62 del CCNL Istruzione e Ricerca 20192021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Periodo di prova del personale ATA: quanto dura, come avviene la conferma in servizio Leggi anche: Malattia docenti e ATA: quando l’assenza alla visita fiscale fa perdere l’indennità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Periodo di prova ATA: cosa succede in caso di lunga assenza per malattia; Docenti neoimmessi: anno di prova e formazione 2025/26. Disponibile il Patto per lo sviluppo professionale [SCARICA il MODELLO]; Anno di prova docenti neoassunti 2025/26: primo incontro nazionale il 30 gennaio; Dirigente scolastico fuori ruolo al MAECI: selezione per un incarico triennale. Scadenza 2 gennaio. 26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore Buon 2026 a tutti. Durante il periodo di prova, la partecipazione a una manifestazione di interesse presso un Comune significativamente più vicino alla propria residenza, facendo valere un’idoneità conseguita in un altro concorso (non vinto), potrebbe risultar - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.