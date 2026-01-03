Perché Yildiz in questo periodo sta giocando con le scarpe di Messi

In questo periodo, Kenan Yildiz sta attirando l'attenzione dei tifosi della Juventus e non solo, grazie alle scarpe che indossa durante le partite. Un particolare che non passa inosservato, soprattutto per gli appassionati, è la presenza di un nome scritto sulle calzature. Questa scelta ha generato curiosità, spingendo molti a chiedersi il motivo dietro questa personalizzazione e il suo significato.

C'è un dettaglio che, soprattutto ai tifosi della Juventus, non è certamente sfuggito: sulle scarpe indossate da Kenan Yildiz c'è il nome.di Messi! E sì che il giovane talento turco della Juventus è abbastanza famoso da poter essere lui stesso considerato un riferimento anche a livello commerciale, eppure ai piedi porta le scarpe firmate dal numero 10 per eccellenza degli ultimi 25 anni. Yildiz, infatti, indossa le scarpe adidas Messi F50 Stellar Triumph, l'ultima nata della linea che porta il nome del campione argentino dell'Inter Miami e rivolta a pochissimi giocatori, proprio perché in edizione limitata e destinata a dieci talenti del calcio mondiale.

