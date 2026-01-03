Perché Trump ha attaccato il Venezuela e arrestato Maduro | quali sono i suoi obiettivi

L'intervento degli Stati Uniti contro il Venezuela e l'arresto di Maduro rappresentano una strategia mirata a influenzare la stabilità politica della regione. Durante il suo primo mandato, Donald Trump ha tentato di rimuovere il leader venezuelano, sostenendo interessi economici e politici. Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di pressione internazionale, con l'obiettivo di promuovere cambiamenti di regime e tutelare gli interessi statunitensi nella zona.

Trump aveva già provato, nel corso del suo primo mandato presidenziale, a scalzare Maduro dal potere. Ora sembra esserci riuscito. Le ragioni di questo attacco sono di ordine politico ed economico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché Trump ha attaccato il Venezuela: la cattura di Maduro cambia tutto, le vere cause

Leggi anche: Perché Trump ha attaccato il Venezuela del ‘caudillo’ Maduro: le riserve miliardarie di petrolio e il mercato americano delle armi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lotta al terrorismo difesa dei cristiani e petrolio | perché Trump è davvero intervenuto in Nigeria; Ecco perché Trump vuole la pace in Ucraina e la vuole ora L’analisi di D’Anna; Perché Israele ha riconosciuto Somaliland | le motivazioni legate a Gaza e l' incertezza di Trump; Isis dagli 007 nigeriani informazioni top secret agli Usa Ecco perché Trump è intervenuto.

Perché Trump ha attaccato il Venezuela: la cattura di Maduro cambia tutto, le vere cause - Dalla cattura di Maduro al petrolio: cosa sta succedendo, attacco Usa, ultime notizie e scenari. urbanpost.it