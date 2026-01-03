Perché rimandiamo il riordino dopo le feste e cosa dice la psicologia

Dopo le festività, molte persone tendono a rimandare il riordino di casa, spesso per motivi psicologici o pratici. La psicologia suggerisce che questo comportamento può essere legato alla fatica emotiva accumulata durante le feste, che rende difficile affrontare subito le pulizie e l’organizzazione. Prendersi il tempo necessario aiuta a recuperare equilibrio e a prepararsi con calma alle routine quotidiane.

Natale è passato, la tavola è sparecchiata, ma la casa è ancora piena di addobbi scintillanti, regali aperti e una sensazione generale di caos. Se la sola idea di mettere via tutto ti provoca una strana stanchezza mentale e ti spinge a rimandare il riordino, sappi che non è affatto pigrizia! La psicologia ha un nome per questo fenomeno: è una forma di stress da rientro, amplificata dalla fine dei festeggiamenti. Dopo giorni passati tra cene, incontri, e una costante stimolazione (luci, musiche, colori), il tuo cervello si ritrova improvvisamente a corto di energia. Questo senso di fatica mentale, o “spossatezza cognitiva”, rallenta drasticamente la tua capacità di affrontare compiti che sono percepiti come noiosi o, peggio ancora, come “pesanti”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

