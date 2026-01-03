Perché nel 2026 il full hybrid potrebbe diventare il tipo di motorizzazione preferito sul mercato europeo

Nel 2026, il full hybrid potrebbe affermarsi come la scelta principale nel mercato europeo grazie alla sua combinazione di efficienza e affidabilità. A differenza dell'ibrido semplice, il full hybrid può funzionare in modo autonomo anche a zero emissioni, offrendo un equilibrio tra prestazioni e consumi. Questa tecnologia rappresenta una soluzione praticabile e sostenibile per chi cerca un veicolo versatile e meno dipendente dai carburanti tradizionali.

di Carblogger

Ibrido o full hybrid? Non è la stessa cosa, come da spiegazione continua agli amici per i quali ibrido significa – tutto al più – che non è un'auto elettrica. Il full hybrid è di meno o di più dell'ibrido. Ma se sbircio dentro la palla di vetro, giusto per partecipare al gioco di fine anno, vedo che nel 2026 potrebbe diventare il tipo di motorizzazione preferito sul mercato europeo. La carica è partita, per qualcuno sarà il momento di ridefinire un po' l'identità (vendo di tutto, ma mi si nota di più se mi caratterizzo sul full o no?). E aiuterà non poco la fine annunciata del bando dei motori termici dal 2035.

