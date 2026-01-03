Perché il mercato dell’usato piace tanto ai cinesi

Il mercato dell’usato in Cina sta crescendo rapidamente, attirando sempre più consumatori. Da vestiti e dispositivi elettronici a oggetti per la casa e borse di lusso, l’interesse per prodotti di seconda mano si è consolidato come una scelta consapevole e conveniente. Questa tendenza riflette cambiamenti nelle abitudini di consumo e un crescente rispetto per il riutilizzo, rendendo il settore un segmento importante dell’economia cinese.

Vestiti, prodotti di elettronica, oggetti per la casa e persino borse di lusso. In Cina il mercato dell’usato ha spiccato il volo. Nel 2024 il valore delle transazioni di beni di seconda mano ha raggiunto i 240 miliardi di dollari con un aumento del 28 per cento su base annua. E negli ultimi sei anni il settore ha mantenuto un tasso di crescita del 12 per cento. Oltre la Muraglia il cosiddetto thrifting – la caccia al capo griffato di seconda mano – è dovuto alla rapida espansione di piattaforme di rivendita online e negozi second hand, unita a un generalizzato rallentamento dei consumi. La stagnazione dei salari ( che in numerose aree sono addirittura diminuiti del 5 per cento tra il 2022 e il 2024) e la conseguente incertezza economica hanno infatti spinto un numero crescente di persone a risparmiare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

