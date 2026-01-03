Perché i disturbi mentali sono più simili di quanto si pensasse | cosa mostrano le nuove prove scientifiche

Le recenti ricerche scientifiche evidenziano come i disturbi mentali condividano caratteristiche genetiche comuni. Uno studio pubblicato su Nature ha identificato cinque gruppi genetici che coinvolgono vari disturbi, come depressione e ansia. Questi risultati contribuiscono a comprendere meglio le somiglianze tra diverse condizioni psicologiche, aprendo la strada a approcci più mirati e integrati nella diagnosi e nel trattamento.

Uno studio internazionale pubblicato su Nature identifica cinque gruppi genetici in cui convergono diversi disturbi mentali, aiutando a spiegare perché condizioni come depressione e disturbi d’ansia possano spesso sovrapporsi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

