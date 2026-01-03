Perché gli Usa hanno attaccato? Il petrolioil pretesto della droga la Dottrina Monroe | cosa c' è dietro la mossa di Trump

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, annunciato come una risposta al narcotraffico, nasconde motivazioni più complesse. Tra il controllo delle risorse energetiche e le strategie geopolitiche, l'azione di Trump si inserisce in un contesto storico e strategico che va oltre il semplice pretesto. Esaminare le ragioni reali permette di comprendere le implicazioni di questa mossa nel quadro internazionale e gli interessi che la guidano.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.