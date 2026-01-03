Per un panino al bar occorrono 2,7 euro ad Ancona a Milano si arriva quasi a 6
Il prezzo di un panino al bar può variare significativamente tra le diverse città italiane. A Ancona si aggira intorno ai 2,7 euro, mentre a Milano si avvicina ai 6 euro. In media, un panino in Italia costa circa 3,8 euro, riflettendo le differenze di costi e di mercato tra le principali città del paese.
Dai 2,7 euro di Ancona ai 5,7 di Milano. Tanto varia il prezzo di un panino al bar che, considerando le principali città italiane, costa in media circa 3,8 euro. E’ uno degli esempi che emerge dall’indagine del Codacons sui prezzi del 2025, elaborata in base ai dati dell’Osservatorio Mimit. A Bologna che la carne bovina costa di più (in media 26,7 eurokg), ma le zucchine più care sono quelle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
