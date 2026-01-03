Per l’ex Balzer Globe 4 manifestazioni di interesse | Vogliamo riaprire il prima possibile

L’ex Balzer Globe di Bergamo, situato in piazza Dante, è al centro di recenti discussioni riguardanti il suo futuro. Le manifestazioni di interesse per la riapertura si moltiplicano, evidenziando l’interesse a riprendere le attività nel più breve tempo possibile. La situazione resta in evoluzione, mentre si attendono sviluppi concreti per definire le prossime fase di intervento e recupero di questa storica sede.

Bergamo. Le voci sul futuro dell’ormai ex Balzer Globe in piazza Dante si rincorrono e qualcosa, in effetti, sembra muoversi. “Stiamo valutando quattro manifestazione di interesse – conferma Alberto Previtali, socio al 50% della Diurno Srl insieme alla famiglia Cividini – Alcune di queste molto serie”. Nei mesi scorsi ci sono stati più incontri con più imprenditori attivi nei settori della ristorazione e dell’intrattenimento. Bocche cucite sui nomi, anche se tra gli addetti ai lavori qualche voce circola. Una molto insistente riguarda Paolo Battaglia, gestore con il brand Costez di alcune discoteche tra le province di Bergamo e Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

