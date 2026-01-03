per le famiglie la befana nella natura dei family park de la coda di ulisse

A pochi chilometri da Taranto, le famiglie possono partecipare gratuitamente a un’attività all’aperto organizzata da “La Coda di Ulisse” nei “Family Park”. L’evento offre l’opportunità di conoscere la Befana e il suo fedele amico a quattro zampe, immersi nella natura. Questa iniziativa fa parte di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto innovativo promosso da “Con i Bambini” per contrastare la povertà educativa minorile.

