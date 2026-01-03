Per i compagni il governo italiano è sempre complice

A Torino si svolge una manifestazione di forze di sinistra e associazioni, che protestano contro l’intervento di Donald Trump in Venezuela. La mobilitazione riflette le preoccupazioni di molte realtà italiane, che vedono nel comportamento degli Stati Uniti un sostegno alle politiche di destabilizzazione. La protesta si inserisce in un contesto di attesa e di attenzione verso le dinamiche internazionali e il ruolo dell’Italia nelle questioni geopolitiche.

Forze politiche di sinistra e associazioni protestano oggi a Torino per condannare l'attacco di Trump al Venezuela. "Gli USA ancora una volta attaccano un Paese sovrano e sconvolgono la pace di un'intera regione! E gli altri paesi occidentali che hanno fatto in questi mesi? Hanno provato a opporsi all'ennesima operazione di guerra? Hanno detto qualcosa contro l'ennesima aggressione? ", si chiede in una nota accorata il movimento politico Potere al Popolo che, insieme a Rifondazione Comunista e altre organizzazioni dà appuntamento nel pomeriggio in piazza Castello alle 18,30 per un sit-in di protesta antimperialista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

