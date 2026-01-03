Pensioni aumenta ancora l’età per lasciare il lavoro | nel 2029 si aggiunge un altro mese

A partire dal 2029, i requisiti per il pensionamento subiranno un ulteriore incremento, con l’aggiunta di almeno un mese rispetto agli anni precedenti. Questa modifica si inserisce nel quadro delle politiche di adeguamento dell’età pensionabile, che continuano a evolversi nel tempo. È importante seguire gli aggiornamenti normativi per avere un quadro chiaro delle future condizioni di uscita dal lavoro.

La pensione continua ad allontanarsi. Dal 2029, infatti, i requisiti per lasciare il lavoro dovrebbero ulteriormente inasprirsi, aggiungendo almeno un altro mese. Le pensioni, per gli italiani, diventano sempre più un miraggio, nonostante le promesse della maggioranza di governo di abolire la legge Fornero. Promesse che finora si sono sempre scontrate con la realtà, tanto che ogni forma di anticipo pensionistico è stata cancellata e che l’età pensionabile aumenterà nel 2027. Come spiega il Sole 24 Ore, il nuovo probabile aumento di almeno un mese dipende dal rimbalzo della speranza di vita dopo il Covid. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

