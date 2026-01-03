Pensioni aumenta ancora l’età per lasciare il lavoro | nel 2029 si aggiunge un altro mese
A partire dal 2029, i requisiti per il pensionamento subiranno un ulteriore incremento, con l’aggiunta di almeno un mese rispetto agli anni precedenti. Questa modifica si inserisce nel quadro delle politiche di adeguamento dell’età pensionabile, che continuano a evolversi nel tempo. È importante seguire gli aggiornamenti normativi per avere un quadro chiaro delle future condizioni di uscita dal lavoro.
La pensione continua ad allontanarsi. Dal 2029, infatti, i requisiti per lasciare il lavoro dovrebbero ulteriormente inasprirsi, aggiungendo almeno un altro mese. Le pensioni, per gli italiani, diventano sempre più un miraggio, nonostante le promesse della maggioranza di governo di abolire la legge Fornero. Promesse che finora si sono sempre scontrate con la realtà, tanto che ogni forma di anticipo pensionistico è stata cancellata e che l’età pensionabile aumenterà nel 2027. Come spiega il Sole 24 Ore, il nuovo probabile aumento di almeno un mese dipende dal rimbalzo della speranza di vita dopo il Covid. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Pensioni, aumenta l’età (ma non per tutti): quali sono i nuovi requisiti per lasciare il lavoro, il bonus per chi resta. La guida
Leggi anche: Pensioni, di quanto aumenta l'età per uscire dal lavoro e quando si arriverà a 70 anni
Pensioni, aumenta ancora l’età per lasciare il lavoro: nel 2029 si aggiunge un altro mese - Le pensioni sono sempre più un miraggio per gli italiani: nel 2029 dovrebbe scattare un ulteriore aumento di un mese per lasciare il lavoro. lanotiziagiornale.it
Aumenta l’età pensionabile (ma non per tutti): quali sono i nuovi requisiti per lasciare il lavoro, bonus per chi resta, tutte le risposte - Sì, dal primo gennaio 2027, come già previsto dalla legge, ma non sarà più di tre mesi per allinearlo all’aumento della speranza di vita, bensì di un solo ... corriere.it
Pensioni, sale l’età per lasciare il lavoro (dal 2027): quali lavori sono esclusi dall’incremento. E dal 2050 serviranno quasi 69 anni - Con la Legge di Bilancio 2026, il governo Meloni sceglie la via mediana sulle pensioni: nessun muro contro l ... corriere.it
Manovra 2026: ecco come cambiano le pensioni Il pensionamento anticipato diventa un miraggio mentre aumenta l’età per la pensione di vecchiaia. T... - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.