Pensioni alcuni italiani la ricevono in ritardo | perché slitta il pagamento e tutte le date ufficiali

A gennaio, molti italiani notano un possibile ritardo nell’accredito della pensione rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, questa situazione non deriva da problemi tecnici, ma è legata a una normativa che stabilisce le date di pagamento all’inizio dell’anno. In questo articolo, approfondiamo le ragioni di questa differenza e forniamo tutte le informazioni ufficiali sulle date di accredito delle pensioni.

A gennaio l'accredito della pensione può sembrare "in ritardo" rispetto a quanto succede negli altri mesi, ma non si tratta di un problema tecnico: è l'effetto di una regola specifica che riguarda l'avvio dei pagamenti all'inizio dell'anno. In pratica, per le pensioni accreditate su conto corrente bancario, l'INPS non parte dal primo giorno del mese, ma dal secondo giorno bancabile. E siccome il 1° gennaio è festivo, il calendario scivola automaticamente ai primi giorni lavorativi utili. Perché le pensioni di gennaio 2026 arrivano dopo. La regola generale è: pagamento nel primo giorno bancabile del mese.

