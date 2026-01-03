Pellegrino porta in dote il primo punto dell' anno nuovo
Il pareggio tra Parma e Sassuolo, con rete di Pellegrini, rappresenta il primo punto del nuovo anno per il Parma. Con l'1-1, il giocatore ha raggiunto l'ottavo gol in Serie A, contribuendo a consolidare un risultato utile in trasferta. Questa prestazione può essere un passo importante per il team, che cerca continuità e stabilità nella stagione in corso.
Alla fine il punto di Reggio Emilia con il Sassuolo potrebbe tornare utile. L'1-1 con il Sassuolo che porta la firma di Pellegrini, all'ottavo gol in Serie A, l'undicesimo in maglia Parma, è il terzo risultato utile in trasferta per il Parma che, la scorsa stagione in tutto ne aveva fatti appena. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
