Pellegrino porta in dote il primo punto dell' anno nuovo

Il pareggio tra Parma e Sassuolo, con rete di Pellegrini, rappresenta il primo punto del nuovo anno per il Parma. Con l'1-1, il giocatore ha raggiunto l'ottavo gol in Serie A, contribuendo a consolidare un risultato utile in trasferta. Questa prestazione può essere un passo importante per il team, che cerca continuità e stabilità nella stagione in corso.

Pellegrino risponde a Thorstvedt: un punto a testa per Sassuolo e Parma - I neroverdi partono meglio e al 12' trovano il vantaggio con Thorstvedt: il norvegese è bravo a i ... corrieredellosport.it

Parma avanti sullo Spezia dopo il primo tempo: Britschgi e Pellegrino firmano il 2-1 - Parma in vantaggio sullo Spezia dopo il primo tempo della sfida di Coppa Italia iniziata alle ore 17. tuttomercatoweb.com

Alcuni scatti di Palombara Sabina – Porta dei Pellegrini, l’evento che oggi, 27 dicembre, ha inaugurato la tappa di Cretone del Cammino “Da Francesco a Francesco e Carovane Solidali”, attraversando il nostro meraviglioso territorio con partenza da Castel - facebook.com facebook

