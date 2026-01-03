Pellegatti dopo Cagliari | Sono entusiasta Il Milan ha chiuso la saracinesca De Winter …

Dopo la vittoria del Milan sul Cagliari, con il gol decisivo di Leao, il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Nel suo commento, Pellegatti ha sottolineato come il Milan abbia dimostrato solidità difensiva, chiudendo efficacemente gli spazi agli avversari, con particolare riferimento alla buona performance di De Winter. Un risultato importante per il cammino dei rossoneri, che si confermano protagonisti della stagione.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Cagliari grazie al gol di Leao. Ecco le sue parole riprese dal social Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti dopo Cagliari: “Sono entusiasta. Il Milan ha chiuso la saracinesca. De Winter …” Leggi anche: Ravezzani celebra il Milan dopo Cagliari: “Piccolo capolavoro di Allegri. De Winter …” Leggi anche: De Winter dopo Cagliari-Milan: “Bartesaghi è molto forte, con un futuro importante” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pellegatti critica il Milan dopo i rumors su Nkunku: Stanchi di sentire che se arriva l'offerta parte!; Pellegatti dopo Cagliari: “Sono entusiasta. Il Milan ha chiuso la saracinesca. De Winter …”; Pellegatti: Al Milan avrebbero preferito giocare la gara col Cagliari il giorno dopo; Pellegatti: Vi dico che qualcuno al Milan non ha proprio gradito di giocare domenica alle 15 a.... Pellegatti: "Vi dico che qualcuno al Milan non ha proprio gradito di giocare domenica alle 15 a Firenze dopo il Genoa di giovedì sera" - it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul calendario di Serie A: "Chiudo sottolineando che qualcuno al Milan non ... milannews.it

Pellegatti ai tifosi: “Come fate quest’anno a criticare il Milan dopo la cenere che abbiamo mangiato l’anno scorso” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le critiche e i mugugni che alcuni tifosi del Milan ancora fanno nonostante la passata stagione e nonostante i risultati che Allegri ... milannews.it

Pellegatti e lo sfogo sulla scelta di Milan Como a Perth. Dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il clima in casa Milan è tutt’altro che sereno. milannews24.com

#Pellegatti: "Il #Milan non spende sul mercato di gennaio per gli errori della dirigenza nella scorsa stagione" #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.