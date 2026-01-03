Pedro rompe il silenzio | Con Mourinho mai un confronto

Pedro rompe il silenzio e rivela: “Con Mourinho mai un confronto”. In un racconto diretto e senza filtri, l’attaccante italiano ripercorre il suo addio alla Roma, offrendo uno sguardo inedito sul rapporto con l’allenatore portoghese e sulla gestione del club in quel periodo. Un’analisi sincera che permette di comprendere meglio le dinamiche interne di una squadra sotto pressione.

Racconto diretto, senza filtri. Pedro torna sul suo addio alla Roma e apre uno squarcio inedito sul rapporto con José Mourinho e sulla gestione del club in quel periodo. Parole che rimettono al centro una separazione mai davvero spiegata. Intervistato da FourFourTwo, l’esterno spagnolo racconta un rapporto incrinato con l’allenatore portoghese: «È stato inspiegabile. Ci conoscevamo bene, ma non ho potuto parlare con lui. Mi è stato detto che era una decisione del club». Dopo l’addio, nessun chiarimento: «Ci siamo incrociati, ma non ne abbiamo mai parlato. Forse un giorno ci siederemo e lui potrà spiegare davvero cosa è successo». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

