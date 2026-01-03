Pedaggio A3 stangata sui mezzi pesanti | scatta la protesta

L’aumento dei pedaggi sull’autostrada A3, in particolare per i mezzi pesanti, sta generando preoccupazione tra gli autotrasportatori e gli utenti abituali. Questa modifica rappresenta un incremento dei costi di esercizio, con possibili ripercussioni economiche per le aziende e i lavoratori che dipendono quotidianamente da questa infrastruttura. Di seguito, si analizzano le motivazioni e le implicazioni di questa misura.

Il recente aumento dei pedaggi sull'autostrada A3, seppur circoscritto ai mezzi pesanti, rappresenta un ulteriore aggravio economico per gli autotrasportatori e per tutte le categorie di lavoratori che quotidianamente utilizzano l'infrastruttura per motivi professionali. Una misura che rischia di pesare non solo sui bilanci delle imprese, già alle prese con costi crescenti, ma anche sull'intera filiera logistica, con effetti indiretti sull'economia locale e sulla distribuzione di beni essenziali. «Non possiamo accettare che gli autotrasportatori, già sottoposti a costi crescenti, debbano sostenere ulteriori rincari senza che vi siano reali miglioramenti infrastrutturali», dichiara Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno.

Aumento pedaggi autostradali da agosto, il Codacons: «Stangata estiva da 90 milioni di euro per colpire chi parte» - Un emendamento dei relatori al dl Infrastrutture mira ad aumentare il canone annuo corrisposto ad Anas prevedendo «un aumento di 1 millesimo di euro a ... corriereadriatico.it

Pedaggi autostradali,la stangata è servita - Il ritocco dell’1% dell’imposta sul valore aggiunto deciso dal Governo sta provocando reazioni a catena sui portafogli dei cittadini. ilsecoloxix.it

Dopo il regalo di Natale, con l’aumento delle accise sul diesel, per gli automobilisti arriva la stangata di Capodanno: il rincaro delle tariffe sulle autostrade. Il pedaggio aumenterà per la maggior parte delle tratte dell’1,5%, con punte fino a sfiorare il 2%. Ma il g - facebook.com facebook

Rincari 2026, Costa ( @M5S_Senato ): stangata da 900 mln su gasolio, pedaggi e rc auto. Cittadini spremuti come limoni x.com

