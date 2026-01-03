Pavimentazioni nel degrado in centro Scattano i lavori di manutenzione

Sono iniziati i lavori di manutenzione delle pavimentazioni nel centro storico, dopo segnalazioni di superfici viscide e pericolose causate dalla pioggia. In particolare, via San Rufino, arteria che collega la Cattedrale a piazza del Comune, aveva registrato cadute, rendendo necessarie azioni di intervento per garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare le condizioni della strada.

L’anno si era aperto con segnalazioni di cadute per tratti di pavimentazioni del centro storico rese viscide dalla pioggia; in particolare via San Rufino, la strada che unisce la zona della Cattedrale a piazza del Comune, rendendo necessario, almeno in un caso, anche l’intervento dell’ambulanza per soccorrere la persona caduta. Per tacere dei tratti ammalorati dal passaggio delle auto. Ieri il Comune ha annunciato che il 7 gennaio inizieranno i lavori di manutenzione delle pavimentazioni in pietra e dei marciapiedi nelle aree di maggiore pregio storico di Assisi, tra cui le aree comprese tra Piazza San Rufino, via San Rufino, via Porta Perlici, via Sant’Antonio e via Arco dei Priori, "caratterizzate da forti pendenze e da una pavimentazione lapidea storica che nel tempo è soggetta a usura" viene evidenziato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pavimentazioni nel degrado in centro. Scattano i lavori di manutenzione Leggi anche: Lavori di manutenzione straordinaria, scatta la sospensione idrica in centro a Salerno Leggi anche: Aversa, il biolago nel degrado e nell’incuria: residenti chiedono manutenzione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pavimentazioni nel degrado in centro. Scattano i lavori di manutenzione. Pavimentazioni nel degrado in centro. Scattano i lavori di manutenzione - L’anno si era aperto con segnalazioni di cadute per tratti di pavimentazioni del centro storico rese viscide dalla pioggia; in particolare via San Rufino, la strada che unisce la zona della Cattedrale ... lanazione.it

#siracusa. Dopo anni di degrado, il percorso costiero più amato della città si prepara a tornare protagonista: manca solo l'approvazione per il via libera alla fase di progettazione vera e propria - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.