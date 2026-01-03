Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo | tutto quello che c’è da sapere

Da tpi.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Canale 5, va in onda

Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo: anticipazioni, ospiti, cast, scaletta e streaming. Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, il concerto evento – voluto dalla Fondazione Luciano Pavarotti, presieduta da Nicoletta Mantovani, moglie del Maestro – per celebrare i 90 anni dalla nascita (12 ottobre 1935) del grande artista andato in scena all’Arena di Verona lo scorso 30 settembre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (ospiti, cast e scaletta). Sul palco di Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, un cast stellare. 🔗 Leggi su Tpi.it

pavarotti 90 l8217uomo che emozion242 il mondo tutto quello che c8217232 da sapere

© Tpi.it - Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Pavarotti 90 - L'uomo che emozionò il mondo, stasera in tv: ospiti e scaletta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pavarotti l’uomo che emozionò il mondo è in diretta o registrato | quando è stato registrato il concerto la scaletta degli ospiti su Canale 5.

Pavarotti 90, le pagelle: Hunziker perfetta anche nell’errore (8), il ricordo di Bocelli (senza voto) - Ricordare un artista, omaggiandolo, riproponendo i suoi pezzi più famosi e ripercorrendo, insieme, le tappe della sua vita straordinaria. dilei.it

“Pavarotti 90”, la clip backstage del tributo - Un concerto per celebrare il 90° anniversario della nascita di Pavarotti a vent’anni dalla sua scomparsa: Pavarotti 90. iodonna.it

Su Canale 5 "Pavarotti 90", i grandi della musica omaggiano "Big Luciano" - Mercoledì 5 novembre, in prima serata su Canale 5, dall'Arena di Verona va in onda "Pavarotti 90". tgcom24.mediaset.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.