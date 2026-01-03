Pausini protagonista dello spettacolo olimpico al Meazza
Pausini sarà protagonista dello spettacolo olimpico al Meazza. Conosciuta per aver aperto la strada come prima artista donna a esibirsi da headliner nello stadio di San Siro, il 2 giugno 2007, la cantante italiana torna a calcare questo storico palcoscenico. L’evento rappresenta un’occasione per rivivere un momento significativo nella sua carriera e per condividere con il pubblico un’esperienza musicale di rilievo.
Lei lo stadio di San Siro lo conosce bene. Lì, il 2 giugno 2007, è stata la prima artista donna a esibirsi da headliner nello stadio milanese. Lì, il 21 giugno 2009, è stata tra le protagoniste – nonché l’organizzatrice insieme a Fiorella Mannoia – del concerto “Amiche per l’Abruzzo“ per aiutare i terremotati. Lì, nella Scala del calcio e del rock, tornerà tra poco più di un mese per l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Laura Pausini sarà una dei superospiti della cerimonia di apertura dei Giochi invernali del 6 febbraio. Una nota della Fondazione olimpica ripercorre la carriera della popstar – "unica artista italiana riconosciuta e premiata a livello mondiale con un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, un Golden Globe e una nomination agli Oscar nel corso di una carriera di successo lunga più di 30 anni" – e ricorda che la cantante esplosa con “La solitudine“ al Festival di Sanremo 1993, "ha saputo portare la musica italiana oltre i confini nazionali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
