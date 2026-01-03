Pauroso tamponamento a Senago per evitare il T-red

Venerdì 2 gennaio, in via 24 Maggio a Senago, si è verificato un tamponamento tra tre veicoli nelle vicinanze del T-red. L’incidente si è verificato nella prima serata e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita, ma l’evento ha causato disagi alla viabilità locale.

Pauroso tamponamento tra tre veicoli nella prima serata di ieri, venerdì 2 gennaio, in via 24 Maggio, nei pressi del t-red. L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 21 e, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato causato da un'improvvisa frenata di un quarto veicolo probabilmente per l'imminente semaforo rosso, che le auto in

