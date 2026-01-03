Paura per Dominik Fischnaller | si cappotta a Sigulda impatto alla nuca

Durante la prima manche della gara di Sigulda valida per la Coppa del Mondo di slittino, Dominik Fischnaller è rimasto coinvolto in un incidente, capovolgendosi e riportando un impatto alla nuca. La sua condizione è attualmente sotto osservazione, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Dominik Fischnaller si è capovolto durante la prima manche della gara di Sigulda, prova valida per la Coppa del Mondo di slittino. L’altoatesino era partito bene e stava disputando una gara decisamente solida, ma dopo una trentina di secondi ha perso il controllo del mezzo in uscita da una curva e si è girato sulla pista, andando a sbattere con la nuca, fortunatamente in maniera non così violenta e venendo ben protetto dal casco. L’azzurro si è fatto trasportare per qualche secondo sul budello lettone, rallentando progressivamente e poi rialzandosi prontamente, senza apparenti difficoltà. Non ci sono state conseguenze fisiche per il nostro portacolori, che ovviamente non ha tagliato il traguardo e dunque non si è qualificato alla seconda manche, che andrà in scena nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

