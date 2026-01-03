Paura in paese | il tetto del maso va a fuoco

Venerdì 2 gennaio, il maso Ober-Pahlerhof a Valle San Silvestro è stato interessato da un incendio nel sottotetto, causando preoccupazione tra i residenti. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio e contenere i danni. La situazione è sotto controllo e non sono stati riportati feriti. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e prevenire incendi negli ambienti rurali.

Pomeriggio di grande paura quello vissuto ieri, venerdì 2 gennaio, al maso Ober- Pahlerhof in quel di Valle San Silvestro, a causa di un incendio sviluppatosi nel sottotetto della struttura.L'intervento dei vigili del fuoco (oltre a quelli del paese presenti anche i corpi di Versciaco, Dobbiaco.

