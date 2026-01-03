Questa mattina, una seggiovia a due posti a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, si è bloccata, lasciando circa 170 persone in quota. L’intervento di soccorso ha permesso di garantire la sicurezza dei passeggeri e di riportarli a terra senza incidenti. Un episodio che sottolinea l’importanza della manutenzione e della sicurezza nelle strutture di trasporto in alta quota.

Sospesi e bloccati in alta quota: non il migliore dei modi per cominciare l’anno. Stamattina c’è stato un guasto alla seggiovia a due posti di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. La linea, a una quota tra i 1.600 e i 1.900 metri, è la Coston che da Ces porta a Valcigolera, due malghe – pascoli in montagna con edifici annessi. Verso mezzogiorno, l’impianto ha avuto un blocco improvviso e 170 persone sono rimaste a bordo. La società che gestisce le seggiovie della zona ha subito allertato il numero unico per le emergenze, ma l’intervento delle forze dispiegate non è stato necessario: il personale dell’impianto è infatti riuscito a far girare il meccanismo grazie alle procedure d’emergenza, consentendo ai passeggeri di evacuare in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura in alta quota, si blocca la seggiovia di San Martino di Castrozza: 170 persone salvate in provincia di Trento

