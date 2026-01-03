Paura e speranza a Caracas Il racconto di un risveglio diverso

A Caracas, questa mattina sono state udite diverse esplosioni, svegliando la città. Chi si trovava ancora sulla montagna El Avila ha ripreso immagini di una valle avvolta dal fumo e illuminata dal fuoco, mentre elicotteri e aerei sorvolavano basso. Un risveglio che combina preoccupazione e incertezza, riflettendo la complessità di un momento di tensione e speranza per la popolazione locale.

Questa mattina, a svegliare gli abitanti di Caracas sono stati i frastuoni di diverse esplosioni. Chi era ancora a festeggiare l'arrivo del nuovo anno sulla montagna El Avila ha potuto riprendere con il cellulare una valle sommersa da colonne di fumo, illuminati dalla luce del fuoco, e il volo di strani elicotteri e aerei a bassa quota. "Sono arrivati i nordamericani!", hanno scritto su whatsapp alcuni dei pochi amici che mi sono rimasti nella capitale. Negli ultimi cinque anni, circa otto milioni di venezuelani hanno fatto le valigie e hanno lasciato il Paese per cercare un futuro diverso, lontano dalla repressione e la miseria del regime chavista.

