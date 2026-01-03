Patrimonio collettivo Agevolazioni e contributi per le associazioni locali

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato, nella recente seduta, un supporto finanziario per il 2025. Sono stati destinati circa 300mila euro a Comuni, fondazioni ed enti culturali, per sostenere 25 iniziative sul territorio. Questa misura mira a favorire il patrimonio collettivo e a promuovere lo sviluppo culturale delle comunità locali attraverso agevolazioni e contributi dedicati alle associazioni.

Nel corso dell'ultima seduta, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato contributi straordinari per l'anno 2025 a Comuni, fondazioni ed enti culturali volti a sostenere 25 iniziative sul territori, per un totale di finanziamenti pari a quasi 300mila euro. Un atto approvato su proposta della consigliera delegata alla Cultura Claudia Sereni, suddiviso sul piano economico in contributi per 233mila euro per le associazioni culturali e 62mila per i Comuni. E superano i 50mila euro le risorse destinate alle realtà dell' Empolese Valdelsa. Sono stati previsti 30mila euro a favore dell'Associazione Beat 15 per il Beat Festival 2025, 17mila per il Comune di Empoli per il progetto Investire in Democrazia 2025 e 8mila al Comune di Montelupo per Ceramica.

